La Roma si è ritrovata questa mattina alle 11:00 per la seduta di allenamento in vista del turno infrasettimanale che vedrà i giallorossi impegnati nella trasferta di Monza. Due i gruppi che hanno svolto lavoro diverso. Palestra e defaticante per chi ha giocato ieri e lavoro sul campo per i restanti della rosa.

