Dopo la vittoria di ieri in Europa League contro il Bayer Leverskuen, la Roma torna a lavoro in vista della gara domenica contro il Bologna. In campo tutti i giocatori che non hanno giocato contro i tedeschi o chi ha disputato solo pochi minuti del match come Dybala e Wijnaldum. Presenti numerosi giovani della primavera come: Majchrzak, Keramitsis, Volpato, Missori, Tahirovic, Falasca e Faticanti.