Trigoria, la Roma lavora in vista del Torino: Dovbyk a parte

La Roma, dà il massimo in vista delle ultime rifiniture a disposizione per l’ultimo appuntamento della stagione che andrà in scena domenica alle 20:45 allo Stadio Olimpico del grande Torino. Gli uomini di Ranieri non potranno puntare su uomini cruciali per la squadra ma, infortunati da tempo come Dybala e Pellegrini.

Non è ancora del tutto sicura la condizione di Artem Dovbyk, con l’attaccante ucraino che ha svolto a parte del lavoro differenziato anche nella seduta di oggi a Trigoria.

Le speranze di vederlo dal primo minuto contro il Torino sono poche, tuttavia Ranieri ha fatto chiarezza sulla sua presenza in conferenza stampa, affermando: “Si è allenato sotto il controllo di dottori, fisioterapisti e preparatori. Se tutto andrà bene domani sarà disponibile per fare la rifinitura”.