Nella mattinata della Festa dei Lavoratori, la Roma si è ritrovata al centro sportivo Fulvio Bernardini per proseguire la preparazione in vista del match casalingo contro la Fiorentina, in programma domenica 4 maggio alle ore 18 allo Stadio Olimpico.

Nel gruppo presenti sia Nelsson che Saud, entrambi sulla strada del pieno recupero e probabili convocati per la sfida con i viola. Ancora assente Paulo Dybala, alle prese con il suo lungo percorso di recupero. L’atmosfera a Trigoria è stata positiva, con sorrisi e grande concentrazione da parte della squadra, come mostrato anche dal video pubblicato dai canali ufficiali del club.

Dopo il classico riscaldamento atletico, i giocatori si sono dedicati a una serie di esercitazioni tecniche, tra cui passaggi di prima intenzione a terra e di testa, sotto l’occhio attento dei preparatori. Da segnalare un gran gol di Koné durante la sessione di tiri dalla media distanza, accolto con entusiasmo dai presenti. I portieri, invece, si sono concentrati sul lavoro in uscita bassa, affrontando situazioni dinamiche in avanti.

La gara della 35ª giornata rappresenta uno snodo cruciale per la Roma di Ranieri: una vittoria significherebbe alimentare il sogno Champions e consolidare una posizione di forza nella corsa ai posti europei, proprio contro una rivale diretta.