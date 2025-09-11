La memoria delle grandi bandiere è ciò che alimenta l’identità di un club e ne rafforza il legame con i tifosi. Nel calcio moderno, dove spesso prevale la velocità dei cambi e il culto del presente, c’è ancora spazio per ricordare figure che hanno incarnato valori di fedeltà e appartenenza. La Roma lo ha fatto con uno dei suoi simboli assoluti: Giacomo Losi.

Come riportato nel comunicato ufficiale della società, ieri – giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni – il club giallorosso ha intitolato un campo del centro sportivo di Trigoria alla memoria dello storico capitano. Losi, ribattezzato “Core de Roma” dai tifosi, resta un punto di riferimento non solo per le sue oltre 450 presenze con la maglia giallorossa, ma soprattutto per l’attaccamento dimostrato ai colori del club per tutta la carriera.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, Claudio Ranieri, Ricky Massara, Bruno Conti e Daniele De Rossi, a testimonianza del peso umano e sportivo che Losi ha avuto nella storia romanista. Il suo nome campeggia ora su una targa posta lungo il viale che conduce ai campi del Fulvio Bernardini, visibile a tutti: dalla prima squadra fino al settore giovanile, affinché ogni calciatore possa ricordare l’esempio di lealtà e passione che ha reso Losi una leggenda senza tempo.