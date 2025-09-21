Trigoria, la Roma da domani già al lavoro: testa al Nizza

I festeggiamenti per il trionfo nel derby dureranno poco. Domani mattina, alle 10:30, la Roma tornerà infatti a Trigoria per riprendere gli allenamenti. Nel mirino c’è l’Europa League: mercoledì sera i giallorossi di Gasperini affronteranno il Nizza in trasferta, nella prima delle otto sfide della League Phase.
La partenza per la Francia è fissata già per martedì, mentre resta da capire se Wesley riuscirà a smaltire in tempo il virus gastrointestinale e a unirsi al gruppo. Poi, senza pause, di nuovo campionato: domenica alle 15 all’Olimpico arriverà il Verona.