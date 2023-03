Trigoria, la ripresa della Roma dopo il derby. Aggregati diversi Primavera – FOTO

Questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per iniziare la lunga preparazione alla sfida contro la Sampdoria in programma il 2 aprile. Diverse assenze nella squadra visti gli impegni nazionali: sono 14 i romanisti impegnati durante la pausa. Mourinho per l’allenamento ha aggregato diversi primavera: il centrale Matteo Pellegrini, Il terzino sinistro Falasca , D’Alessio mediano, l’attaccante Padula e Foubert-Jaquemin. Lo Special One dal ritorno della pausa avrà a disposizione soltanto Smalling e Llorente viste le espulsioni di Ibanez e Mancini, oltre a Kumbulla. Probabile il ritorno ad una difesa a 4.

