La Roma è in campo al Fulvio Bernardini per la rifinitura in vista della gara di domani. Alle ore 21 all’Olimpico arriverà il Vitesse per la partita di ritorno degli ottavi di Conference League. La sessione aperta alla stampa per 15 minuti è iniziata con un classico riscaldamento atletico sotto l’attento sguardo di Mourinho. Nel pomeriggio, alle ore 15.15, la conferenza stampa del mister e Rui Patricio.