La Roma prosegue la preparazione in vista della sfida di lunedì sera contro il Cagliari, ma da Trigoria continuano ad arrivare segnali poco incoraggianti sul fronte delle condizioni fisiche. Gian Piero Gasperini è infatti chiamato a fare i conti con un’infermeria sempre piuttosto affollata.

Nella seduta odierna ben sette calciatori non si sono allenati regolarmente con il gruppo. Hanno svolto lavoro a parte Koné, Dobvyk, Ferguson e Dybala, le cui condizioni restano da monitorare giorno dopo giorno in vista del match dell’Olimpico.

Out invece Mario Hermoso, alle prese con una contusione al piede, Robinio Vaz per una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra e Lorenzo Venturino, fermato da uno stato influenzale. Una situazione che obbliga lo staff tecnico a valutazioni attente fino all’ultimo.