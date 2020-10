Trigoria, individuale per Smalling. Negativi tutti i tamponi, il programma della vigilia

È in corso a Trigoria il penultimo allenamento della Roma in vista della prima sfida di Europa League in programma giovedì sera, a Berna, contro lo Young Boys. Ancora lavoro individuale per Chirs Smalling. Il difensore inglese è alle prese con una distorsione al ginocchio e sta lavorando per tornare in gruppo. Buone notizie per Fonseca: l’ulteriore giro di tamponi a cui si è sottoposto l’intero gruppo squadra ha dato soltanto esiti negativi. Confermata dunque per domattina, ore 10:30, la partenza per la Svizzera. Il tecnico portoghese parlerà in conferenza stampa, come di consueto nelle gare europee verrà accompagnato da un giocatore romanista, domani pomeriggio alle 16:45, mentre la rifinitura si terrà alle 17:30.