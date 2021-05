Trigoria, individuale per Ibanez, Pellegrini, Calafiori e Carles Perez. Test fisici per Zaniolo a Villa Stuart

Dopo la vittoria nel derby la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista dell’ultima partita di campionato contro lo Spezia in programma domenica alle ore 20:45. Pellegrini si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lieve lesione al flessore della gamba sinistra. Il capitano ha dunque terminato in anticipo la stagione.

Nessun recupero tra gli infortunati. Hanno infatti svolto lavoro individuale Smalling, Veretout, Spinazzola, Diawara, Calafiori, Carles Perez ed Ibanez. Procede il recupero di Zaniolo che oggi ha sostenuto alcuni test a Villa Stuart, propedeutici a una visita di controllo che sosterrà in Austria con il Prof. Fink e che verrà pianificata nei prossimi giorni.