La Roma si prepara a tornare in Europa League. Domani alle ore 18,45 scenderà in campo per il match contro il Salisburgo. Mattinata di rifinitura a Trigoria. Mourinho e i suoi hanno svolto una prima parte in sala video, per studiare il gioco degli avversari. Presente sul Campo B, Darboe che lavora a parte dopo l’infortunio. Alle 13.00 i giallorossi sono scesi in campo presente anche Karsdorp.