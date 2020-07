Trigoria, Ibanez assente nella rifinitura: il brasiliano salterà la gara contro la Fiorentina

In questa parte di campionato romanista post-lockdown, Roger Ibanez è riuscito ad imporsi, diventando uno dei titolari nella difesa a tre di Paulo Fonseca. Il classe ’98 però si è fermato durante la gara contro l’Inter per un problema agli adduttori, che lo ha costretto a rimanere fuori dalla lista dei convocati per la trasferta di Ferrara. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il brasiliano non ha preso parte all’allenamento di rifinitura in corso a Trigoria e per questo salterà anche Roma-Fiorentina, in programma domani sera. L’emittente satellitare riporta che di proverà a recuperare Ibanez per la sfida al Torino, mercoledì sera, ma è più probabile rivederlo in campo direttamente per l’ultima di campionato contro la Juventus.