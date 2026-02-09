La Roma si gode il momento positivo e, dopo l’ultima vittoria in campionato, può permettersi di rallentare per un attimo i ritmi. Lo staff tecnico ha scelto una gestione attenta delle energie, guardando già con attenzione al prossimo, delicato impegno in calendario.

Dopo il successo per 2-0 contro il Cagliari la squadra osserverà una giornata di riposo nella giornata di domani. Una scelta mirata a smaltire le fatiche accumulate e a recuperare sia dal punto di vista fisico che mentale. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomeriggio, momento in cui scatterà ufficialmente la preparazione per la prossima sfida di campionato.

All’orizzonte c’è infatti il big match contro il Napoli, in programma domenica allo stadio Maradona. Un test significativo per misurare le reali ambizioni della Roma, chiamata a dare continuità a quanto di buono visto contro il Cagliari anche lontano dall’Olimpico. Nei prossimi giorni il lavoro sarà concentrato sulla gestione delle energie e sulla cura dei dettagli tattici, per arrivare al meglio a un appuntamento chiave della stagione.