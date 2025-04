All’indomani di Roma-Juventus, gara terminata per 1-1, i giallorossi sono tornati a lavoro a Trigoria in vista del derby di domenica. L’obiettivo è smaltire le fatiche della sfida contro i bianconeri ed iniziare la preparazione per la stracittadina. Alla seduta odierna ha preso parte anche Rensch.

