Buone notizie per quanto riguarda la condizione fisica di Smalling: sul centrale inglese – che aveva rimediato un infortunio durante il match con il Napoli – sono escluse lesioni all’adduttore. Non si può dire lo stesso invece per Santon che ha riportato una lesione al polpaccio sinistro. Entrambi i giallorossi saranno valutati giorno per giorno.