Trigoria, El Shaarawy torna a d allenarsi in gruppo dopo un mese

Novità sulle condizioni di Stephan El Shaarawy.

L’esterno giallorosso dopo più di un mese di stop è pronto per tornare sul campo. Il “Faraone” nell’ultimo mese è dovuto rimanere ai box per via di un’infiammazione al tendine d’Achille, ma il peggio sembrerebbe essere passato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, El Shaarawy è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo.

Una bella notizia questa, per il tecnico giallorosso Gasperini che nelle ultime settimane ha dovuto far fronte all’infortunio al ginocchio di Dybala e la pubalgia di Soulé, dimezzando così il reparto degli esterni d’attacco.