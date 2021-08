Trigoria, Dzeko si allena a parte. Pellegrini lascia la seduta per un problema fisico

Edin Dzeko aspetta il via libera definitivo per volare a Milano, ma nel frattempo si allena a Trigoria. Il bosniaco si è recato regolarmente al centro sportivo per la ripresa, ma non si è unito al resto della squadra: per lui una seduta individuale, in attesa del trasferimento all’Inter. Lo riporta Jacopo Aliprandi de Il Corriere Dello Sport. Successivamente l’Ansa riporta che Lorenzo Pellegrini ha dovuto lasciare l’allenamento a metà seduta per un problema fisico.

