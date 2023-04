Trigoria, Dybala torna in gruppo: è pronto per il Feyenoord – FOTO e VIDEO

La Roma torna in campo al Fulvio Bernardini in vista del match di Europa League contro il Feyenoord. Dall’allenamento odierno di Trigoria arrivano buone notizie: al gruppo si è unito anche Paulo Dybala. La Joya recupera dopo l’affaticamento muscolare rimediato nella gara di andata. Sono dunque confermate le buone sensazioni avute durante la settimana sull’argentino. Ci sarà nella gara contro gli olandesi. Solbakken è tornato dall’infortunio, ma non potrà esserci poiché è fuori dalla lista Uefa.