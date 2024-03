La Roma torna ad allenarsi a Trigoria in vista dell’impegno fuori casa con il Lecce. Al Via del Mare ci sarà Paulo Dybala che ha svolto regolarmente la seduta di rifinitura con il gruppo gruppo. Assenti invece i terzini Kristensen e Spinazzola, così come Azmoun. De Rossi dovrà fare a meno di loro nella sfida in programma domani alle ore 18:00.