Trigoria, Dybala parzialmente in gruppo. L’argentino però va verso la panchina contro il Bayer Leverkusen

La Roma continua la preparazione in vista del ritorno delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La squadra giallorossa ha svolto l’allenamento mattutino a Trigoria dove ha potuto ritrovare Paulo Dybala. L’argentino ha ripreso a lavorare in gruppo a metà. Stando a quanto riportato da Sky Sport, questo mercoledì farà lavoro completo in gruppo, ma difficile possa fare il titolare. La caviglia infortunata non gli consente giorni ravvicinati di lavoro sul campo e la condizione non è da 90’ per una partita che sarà certamente intensa.