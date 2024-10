Continua la marcia di avvicinamento della Roma al big match di domenica sera contro l’Inter, sullo scenario dell’Olimpico. Ivan Juric può sorridere: Paulo Dybala ha svolto lavoro individuale, ma aumentando i carichi dall’allenamento. Come riportato da Filippo Biafora, la Joya da domani tornerà in gruppo per preparare la sfida ai nerazzurri.

Foto: [Enrico Locci] via [Getty Images]