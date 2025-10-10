Trigoria, due giorni di pausa per la Roma: martedì la ripresa in vista della sfida con l’Inter

Ultimo allenamento domani al Fulvio Bernardini di Trigoria, poi scatterà un weekend di riposo per la Roma. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha infatti concesso due giorni liberi, domenica e lunedì, per permettere alla squadra di ricaricare le energie dopo le ultime intense settimane di impegni.
La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio, quando i giallorossi inizieranno a preparare la sfida dell’Olimpico contro l’Inter, in programma sabato 18 ottobre alle 20.45 e valida per la settima giornata di campionato.
Restano da valutare le condizioni di alcuni giocatori: Bailey continua il lavoro personalizzato per recuperare dalla lesione miotendinea al retto femorale destro, mentre Wesley è alle prese con una contusione. Ancora fermo ai box anche Angeliño, costretto allo stop da un’influenza.
Un mini-break per rifiatare, prima di tornare a spingere verso un altro big match.