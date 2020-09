Trigoria, doppia seduta per gli uomini di Fonseca. Assente Karsdorp, Santon torna in gruppo

Prosegue, anche senza i molti giocatori impegnati con le loro nazionali, il lavoro della Roma al Fulvio Bernardini. Gli uomini di Paulo Fonseca si sono ritrovati oggi a Trigoria per una doppia seduta. L’allenamento mattutino, durato circa un’ora e mezza, è stato più intenso rispetto agli ultimi. Nel pomeriggio invece, i calciatori si sono ritrovati in palestra, con attivazione muscolare e rafforzamento degli arti superiori e inferiori, prima di passare sul campo, dove c’è stato un torello ed un focus tattico. Situazioni individuali: assente Karsdorp per gestione fisica, Pedro continua ad allenarsi senza però prendere parte alle partitelle per non rischiare ricadute dopo l’infortunio alla spalla, mentre è tornato a lavorare con il gruppo Davide Santon, assente contro la Sambenedettese. La ripresa è fissata domani alle ore 17:00.