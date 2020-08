Trigoria, domani squadra in campo alle 18.30 se non ci saranno altri casi di Coronavirus. Diawara e Kolarov nel centro sportivo

Pagine Romaniste – La Roma non si ferma. Nonostante i casi di Coronavirus rilevati in casa giallorossa siano stati ben tre nelle ultime 24 ore, con le positività di Carles Perez, Bruno Peres, Kluivert, c’è chi, come Kolarov (nel pomeriggio) e Diawara (in mattinata), è andato a Trigoria per ritirare del materiale da allenamento da utilizzare a casa per sopperire all’annullamento della seduta odierna. Anche la seduta di domani è in bilico: se però i tamponi che si svolgeranno in mattinata non rileveranno altre positività, allora i giallorossi scenderanno sui campi del Fulvio Bernardini alle 18.30.

