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Trigoria, domani pomeriggio si riprendono gli allenamenti in vista del Lecce

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 20/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Trigoria, domani pomeriggio si riprendono gli allenamenti in vista del Lecce

Dopo la sconfitta di questa sera , contro il Bologna che condanna la Roma a terminare in anticipo il suo percorso in Europa League, c’è già bisogno di preparare la prossima sfida.

La Roma tornerà in campo domani pomeriggio al Centro Sportivo “Fulvio Bernardini”. Gian Piero Gasperini ha fissato la ripresa degli allenamenti per iniziare la preparazione in vista della sfida di campionato contro il Lecce, in programma domenica 22 marzo alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico. Da valutare le condizioni di Koné, uscito all’inizio del match, e quelle generali del gruppo dopo l’intenso sforzo fisico dei tempi supplementari, oltre alle situazioni dei calciatori infortunati.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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