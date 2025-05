La Roma, dopo l’ottima vittoria contro il Milan, tornerà ad allenarsi domani mattina sui campi di Trigoria per iniziare a preparare l’ultima gar di campionato contro il Torino. I giallorossi dovranno cercare di portare a casa i tre punti per assicurarsi per lo meno il posto in Europa League e continuare a sognare una clamorosa qualificazione in Champions League.