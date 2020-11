Buona la prima. Al rientro dalla sosta delle nazionali, la Roma batte agevolmente il Parma, imponendosi per 3 a 0 allo Stadio Olimpico. Comincia così il ciclo di partite che terminerà a Natale, con i giallorossi impegnati sia in campionato che in Europa League. Proprio in vista del prossimo appuntamento europeo, in programma giovedì sera in Romania contro il Cluj, la squadra di Fonseca si ritroverà domani mattina alle 11 a Trigoria, per il primo allenamento settimanale.