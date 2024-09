Ivan Juric domani alle 15:00 terrà la sua prima conferenza stampa da allenatore della Roma. L’allenatore croato a guida dei giallorossi da mercoledì, dopo l’esonero di De Rossi, debutterà domenica alle 18:00 contro l’Udinese prima in classica in un Olimpico che, come da comunicato della Curva Sud, contesterà duramente la società.