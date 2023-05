Trigoria, cori e striscioni dei tifosi ad accompagnare la squadra verso l’Olimpico – VIDEO

Circa 300 tifosi hanno atteso l’uscita da Trigoria del pullman della Roma in direzione Stadio Olimpico. Alle 18:30 i giallorossi affronteranno in casa la Salernitana ed i tifosi hanno voluto tutta la vicinanza alla squadra dopo la conquista della finale di Europa League. Fumogeni, i cori che accompagnano al squadra durante tutte le partite ed alcuni striscioni rivolti alla squadra per dare la carica verso gli obiettivi del finale di stagione.

🔥 La squadra è partita da Trigoria verso lo Stadio Olimpico 💛🏟️❤️#ASRoma #RomaSalernitana pic.twitter.com/i8XoikgB4L — AS Roma (@OfficialASRoma) May 22, 2023