Trigoria, consueta divisione in gruppi post partita. Per Viña ancora lavoro personalizzato

Dopo la ritrovata gioia a seguito della meritata vittoria di ieri sera contro l’Udinese, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria. Alle porte c’è la sfida delle sfide, il derby della Capitale. La sfida contro la Lazio è in programma domenica alle ore 18 e c’è bisogno di recuperare viste anche le tante partite ravvicinate. Oggi la squadra ha svolto la consueta divisione in gruppi post partita. Matias Vina ha svolto solamente un lavoro personalizzato, rimane dunque in forte dubbio la presenza contro i biancocelesti.