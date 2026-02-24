Dopo un giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini in seguito alla vittoria per 3-0 contro la Cremonese, la Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria.
Per iniziare la preparazione in vista dell’attesissimo scontro diretto con la Juventus, come accaduto settimana scorsa contro l’Atletico Lodigiani anche quest’oggi la squadra giallorossa disputerà un’amichevole. L’avversario sarà il Montespaccato Calcio. A rivelarlo è Riccardo Angelini nel corso della trasmissione dell’emittente radiofonica Radio Manà Manà Spor.