La Roma torna ad allenarsi in vista del match di domenica allo stadio Olimpico. L’avversaria da affrontare, questa volta sarà l’Empoli. L’allenamento si è svolto nel pomeriggio presso il centro sportivo Fulvio Bernardini. La notizia positiva: presenti in gruppo Dybala, Renato Sanches e Aouar, che hanno ormai recuperato dai problemi fisici delle scorse settimane. In palestra si è invece allenato Tammy Abraham, che dopo l’infortunio procuratosi a giugno nell’ultima partita della scorsa stagione, ha finalmente ricominciato a palleggiare.

https://x.com/OfficialASRoma/status/1702356533365924190?s=20

https://x.com/OfficialASRoma/status/1702361534993735801?s=20