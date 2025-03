La Roma continua gli allenamenti al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini‘ di Trigoria in occasione della partita in trasferta contro il Lecce, valida per la trentesima giornata di Serie A programmata per sabato alle ore 20:45. Arrivano buone notizie per Claudio Ranieri riguardo le condizioni di Zeki Celik. Il terzino ex Lille è tornato ad allenarsi in squadra insieme al resto del gruppo, svolgendo però soltanto la prima parte della allenamento mattutino con la squadra. Resta complicata quindi la sua presenza nel match contro i salentini. Lo riporta Filippo Biafora su Telegram.