La Roma si è riunita nella mattinata odierna per la rifinitura in vista della sfida di domani con il Genoa. Hanno svolto lavoro con il gruppo Dovbyk e Pellegrini, che dovrebbero far parte della sfida di Marassi. Ancora ai boxe Le Fée, con Daniele De Rossi dovrà fare a meno del francese.

CLICCA QUI PER LA GALLERY COMPLETA