La Roma prosegue gli allenamenti a Trigoria in vista del match contro l’Atalanta. Assenti Smalling e Wijnaldum. Il difensore giovedì sera ha accusato un problema alla coscia sinistra. Per l’olandese, invece, si teme una lesione al flessore della coscia sinistra. Oggi ci saranno gli esami strumentali per valutare l’entità degli infortuni e gli eventuali recuperi. Probabilmente saranno assenti entrambi lunedì sera contro i bergamaschi.