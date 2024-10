La Roma dopo la sconfitta casalinga con l’Inter continua a lavorare in vista dell’impegno di giovedì contro la Dinamo Kiev. I giallorossi nelle prime due giornate di Europa League hanno guadagnato appena un punto, e pertanto giovedì è vietato sbagliare. Paulo Dybala oggi si è allenato individualmente ma tutta via non sembrerebbe essere a rischio per la sfida contro gli ucraini. Ancora out El Shaarawy e Saelemaekers.

Foto: [Enrico Locci] via [Getty Images]