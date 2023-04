Trigoria, allenamento in vista del Milan: personalizzato per Wijnaldum

La Roma, come anche il Milan, sono tornate ad allenarsi in vista della gara di sabato. Il big match è in programma alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Nella seduta di allenamento odierna è tornato Gini Wijnaldum che ha effettuato il lavoro differenziato. Sicuramente un ottimo segnale in vista non solo della gara di sabato prossimo ma anche di quelle successive che saranno contro: Monza, Inter e Bayern Leverkusen. Un briciolo di sollievo per Mourinho che dovrà fare i conti anche con gli infortuni di Dybala, Smalling, Llorente e Karsdorp.