Trigoria, allenamento in vista del Leverkusen: Dybala e Wijnaldum in gruppo – FOTO E VIDEO

Ottime notizie per la Roma. Questa mattina la squadra è tornata ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho. Inizia la settimana che condurrà la squadra giallorossa alla sfida decisiva di giovedì contro il Bayer Leverkusen. Nella seduta presente in gruppo Wijnaldum: l’olandese è dunque recuperato e spera nella panchina contro i tedeschi. Ok anche Dybala, entrato nella ripresa della sfida contro l’Inter. Manca invece all’appello ancora Smalling che spera per la gara di ritorno in Germania.

Primo giorno di lavoro in vista del Leverkusen 💪#ASRoma pic.twitter.com/sWiTMmWuiJ — AS Roma (@OfficialASRoma) May 8, 2023

ECCO LA GALLERY