A Trigoria la Roma prepara la sfida di domenica sera contro la Juventus allo Stadio Olimpico, valida per la 25esima giornata di Serie A. Sotto la guida di José Mourinho, sul proprio sito ufficiale, i giallorossi hanno condiviso gli scatti della seduta mattutina. Volti concentrati e poco distratti, pronti alla sfida con i bianconeri, fondamentale per la corsa Champions League. Sfida speciale per Paulo Dybala, il grande ex e più atteso del match.

