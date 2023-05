La Roma continua a lavorare a Trigoria in vista della sfida di domani contro la Salernitana allo Stadio Olimpico. Lavoro in gruppo per Dybala, Smalling, Llorente ed El Shaarawy, che dovrebbero essere recuperati per il finale di stagione. Scalpita la Joya, in cerca di minutaggio per arrivare all’appuntamento di Budapest nelle migliori condizioni.

