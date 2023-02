Il 22esimo turno di Serie A vedrà la Roma impegnata nella trasferta al Via del Mare, contro il Lecce. Gli uomini di José Mourinho, consapevoli di dover prendere con il massimo impegno il prossimo incontro, si sono allenati sotto il sole di Trigoria, pronti a continuare la corsa Champions League. Regolarmente in gruppo Dybala e Wijnaldum, out Spinazzola e Darboe.

ECCO LA FOTOGALLERY