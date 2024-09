La Roma continua la marcia d’avvicinamento al match di giovedì contro l’Athletic Bilbao, valido per la prima giornata dell’Europa League 2024/25. Dopo la sostituzione e la gustosa fasciatura al ginocchio, Pellegrini non si è allenato con il resto dei compagni. Una brutta notizia per Juric, in attesa del completo recupero di Le Fée.

