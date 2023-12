Anche questa mattina la Roma è scesa in campo per preparare l’ultima sfida del girone di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol. Gli uomini di José Mourinho affronteranno la squadra moldava domani alle 18.45 allo Stadio Olimpico. L’allenamento nelle sue fase iniziali ha visto già qualche sorpresa, perché oltre agli infortunati noti (Smalling, Dybala, Azmoun e Spinazzola) è assente anche Capitan Pellegrini. Oltre al numero 7 giallorosso, assenti anche Mancini, Cristante e Paredes. Sicuramente Mourinho deluciderà tutti nella conferenza pre partita alle 13:30.

Spinazzola vuole esserci per il Bologna e sta cercando di recuperare in tempo dal problema accusato domenica svolgendo un lavoro differenziato. Il recupero di Kumbulla sta proseguendo spedito, anche oggi si sta allenando con il resto dei compagni. Inoltre, sono stati aggregati molti ragazzi della Primavera, che sognano il debutto in Europa League, è proprio domani potrebbe essere l’occasione giusta.