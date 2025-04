Dopo la vittoria contro l’Inter a San Siro, la Roma si è ritrovata stamattina a Trigoria per preparare la sfida interna di domenica prossima contro la Fiorentina: uno scontro diretto per l’Europa che può dire tanto per entrambe le compagini. Nel classico video di buongiorno postato dal canale ufficiale giallorosso, si rivede Victor Nelsson; il danese è stato fermo nelle ultime settimane ma è pronto a tornare a disposizione di Ranieri per questo rush finale.