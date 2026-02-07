Questa mattina si è svolto a Trigoria l’allenamento dei giallorossi in vista della sfida contro il Cagliari.

Lunedì alle 20:45 la Roma, ospiterà allo Stadio Olimpico il Cagliari, sfida valida per la 24 esima giornata di Serie A. In vista del match questa mattina i giallorossi di mister Gasperini si sono allenati a Trigoria e arrivano aggiornameti sulle condizioni degli infortunati. A parte: Dobvyk, Dybala, Ferguson, Konè, El Shaarawy, Hermoso e Vaz.

Domani la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio, dopo la conferenza stampa di Mister Gasperini , in programma alle 13:30.