Trigoria, a due giorni da Roma-Torino: Wesley torna in gruppo

Conto alla rovescia per Roma-Torino, domenica alle 12:30 all’Olimpico. Buone notizie per Gian Piero Gasperini: Wesley è recuperato.

Il terzino brasiliano aveva accusato un sovraccarico muscolare alla coscia durante la sosta per le nazionali. Paura rientrata. Oggi l’ex Flamengo ha lavorato con i compagni, dopo la seduta di scarico sostenuta ieri.

A darne conferma è stato Filippo Biafora de Il Tempo. Wesley è ora pienamente a disposizione. Toccherà a Gasperini decidere se e come schierarlo contro i granata.