Trieste, la furia di Mou: “Zaniolo non si tocca”

Corriere dello Sport (R.Maida) – Anche la Triestina, a margine di un’amichevole banale, ha imparato a conoscere José Mourinho. Che in pubblico é apparso contrariato per il comportamento di Nicolò Zaniolo, visibilmente innervosito dalla marcatura dell’uruguaiano Walter Lopez. Ma in privato ha affrontato a brutto muso gli avversari, chiedendo rispetto per il suo giocatore. Zaniolo, che era presente al chiarimento, ha gradito l’intervento del suo caposquadra. Con il terzino avversario Zaniolo si era già beccato nei primi minuti, nei dintorni della linea laterale, perché Lopez lo rimproverava di «stare sempre per terra». A fine partita l’uruguaiano, appena arrivato a Trieste dalla Salernitana, ha minimizzato l’episodio («cose di campo, non è successo niente») ma per Mourinho la questione meritava un approfondimento.