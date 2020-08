Triangolazione in attacco: Dzeko, Milik e Ünder per Juve, Roma e Napoli

La Repubblica (G. Cardone – D. Marchese) – Stretta finale per il passaggio di Dzeko alla Juventus. Il via a un giro di attaccanti destinato a cambiare la fisionomia anche di Napoli e Roma: il bosniaco in bianconero, Milik in giallorosso, Ünder e Riccardi alla corte di Gattuso. Paratici ha accelerato sul capitano della Roma: i 7,5 milioni di ingaggio di Higuain, che resta comunque ancora da piazzare sul mercato, saranno investiti per assicurare una nuova spalla a Dybala e Ronaldo. E’ un’operazione vantaggiosa per entrambi i club: i giallorossi risparmierebbero dal monte ingaggi mentre la Vecchia Signora prenderebbe un bomber spendendo poco più di dieci milioni. Oggi il Ceo della Roma Fienga incontrerà il ds della Juventus chiedendo ufficialmente un passo indietro su Milik. Un aspetto chiave per la buona riuscita della trattativa: entro il 31 agosto la nuova proprietà giallorossa deve concludere lo scambio con il Napoli che porterà Milik in giallorosso (4,5 milioni all’anno, 3 in meno di Dzeko) e Ünder e il giovane Riccardi in azzurro, garantendo una plusvalenza che farà respirare il bilancio capitolino garantendo una ricca plusvalenza.