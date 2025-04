Ieri la presenza di ten Hag all’Olimpico non è passata inosservata. Proprio per questo, insistenti sono le voci che vogliono l’ex Manchester United come successore di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Sul tema si è espresso il giornalista Riccardo Trevisani, che negli studi di Pressing ha dichiarato: “Gli americani hanno sbagliato tante cose, non credo vogliano prendere ten Hag: sarebbe una follia”. ten Hag, invitato dalla Roma stessa, dopo l’incontro è andato a cena con Hummels e Ranieri. Oggi, invece, la visita al centro di allenamento; nonostante gli indizi portino a considerare quella dell’olandese una candidatura forte a tutti gli effetti, da Trigoria arrivano smentite riguardo un interesse per il tecnico.